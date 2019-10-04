Житель Донетчины сдал правоохранителям гранату

Житель Лимана (Донецкая обл.) сдал полицейским гранату и патроны. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что боеприпасы мужчина нашел несколько лет назад и хранил дома.

«К сотрудникам полиции Лимана обратился 61-летний мужчина и сообщил о боеприпасах, которые нашел четыре года назад и хранил дома. Следственно-оперативной группой подразделения по указанному адресу был изъят предмет, похожий на гранату Ф-1, а также несколько патронов. Боеприпасы были направлены на исследование», – рассказали в полиции и напомнили, что согласно ч. 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

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