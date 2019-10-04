Шпионил и готовил теракты для «ДНР»: Осужден украинский правоохранитель (Фото)

В конце сентября 2019 года Васильевский районный суд Запорожской области вынес приговор бывшему украинскому правоохранителю, которого уличили в шпионаже против ВСУ и подготовке терактов. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в сентябре 2015 года контрразведчики СБУ блокировали деятельность подпольной террористической группы в составе 4 человек, которую возглавлял бывший сотрудник уголовного розыска Днепрорудненского городского отдела МВД Украины в Запорожской области.

«Бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под "кураторством" так называемого "главного разведывательного управления ДНР". Контрразведкой СБУ задокументировано, что он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РФ с позывным "Дрозд". Основной задачей злоумышленника была подготовка и совершение ряда террористических актов на территории Запорожской области», – говорится в сообщении.

«Для этого боевик организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения АТО, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещении военной техники ВСУ. Он, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного», – сообщили в СБУ.

По данным ведомства, в ходе следствия у фигуранта изъяли боевые гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской АЭС, пророссийскую символику и агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Фото: пресс-центр СБУ

Суд признал экс-правоохранителя виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца, и он лишен специального звания «капитан полиции».

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