«Короче, в Еленовке ***а»: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Maximillian»: «13:49. Никитовка в сторону Украины. Перед шлагбаумом полиции около 100».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Виталий: «12:01. "Каргилл", в Украину, около 30 машин основной и около 6 машин льгота»;

«AL»: «13:10. В сторону Донецка Марьинка – пусто, 1-2 машины, пеших тоже мало»;

«Sarmat»: «14:27. "Каргилл" из Донецка – съезд с моста»;

Сергей: «14:32. Марьинка в Донецк – за броневиком 20-30 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:29. Новотроицк в Донецк,сразу на проверку»;

Александр: «10:37. Еленовка 10:30 в Украину 60 общей, 3 льготы. В Донецк 40 машин»;

Сергей: «11:22. Еленовка – ***а... Протяжка 4»;

Сергей: «11:23. 4-5 машин раз в полчаса. В Украину. Очередь между 1 и 2 туалетом»;

Сергей: «11:46. Короче, в Еленовке ***а, погранцы пропускают по 10 машин суперльготы и одну с основной. Протяжка основной очереди раз в пол часа на 4-5 машин. Перед блокпостом люди уже ругаются. А погранцам по***, блокпост крутится, лавэшка мутится»;

Stanislav: «11:52. Еленовка в Донецк около 50 авто. Из Донецка простояли с 6 утра и до 11:45. Перлына из Донецка – сразу дают талон, пеших до 15 человек. Новотроицкое из Донецка – 15 авто»;

Mikolaj: «12:09. Новотроицкое в Донецк – сразу же на проверку. Новотроицкое в Волноваху – перед КП 20 машин»;

Анна: «12:44. В Еленовке 100 машин в Волноваху! 50 вверху и столько же на старом блокпосту»;

Mikolaj: «12:49. Еленовка в Донецк: основная 100 и перевозы 15»;

Геннадий: «13:00. Новотроицкое в Донецк – сразу на проверку. Еленовка в Донецк – очередь до сигаретного ларька»;

Mikolaj: «13:10. Еленовка в Волноваху – до 1 туалета, это приблизительно около 100 машин»;

Анна: «14:07. Еленовка, до полиции 60 машин, льготы 8 машин, за полтора часа продвинулись на 50 машин. Пеших в Волноваху единицы».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Татьяна: «13:23. Гнутово в Украину – пусто».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «12:36. В 6:00 в Станице полный навес без одного пролета. В 7:40 прошел паспортный контроль. Пропускают быстро. На украинском в сторону Станицы полный деревянный навес и один пролет металлического. На ЛНР в сторону Станицы практически "сквозняк". На автобус людей мало. Уже ходят по обходному мосту».

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