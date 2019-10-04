В «ДНР» показали ДТП (Фото)

В «ДНР» показали ДТП (Фото)

ДН

04.10.19 15:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 4 октября, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, столкновение двух легковых авто произошло на регулируемом перекрестке. Иных подробностей очевидцы не сообщают.

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