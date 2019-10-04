Премировал себя на 124 тыс. грн: На Донетчине будут судить и.о. ректора одного из вузов

На Донетчине завершено расследование по обвинению и. о. ректора Донецкого областного института последипломного педагогического образования в присвоении бюджетных средств. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины в отношении должностного лица высшего учебного заведения», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на протяжении 2017-2018 годов и. о. ректора Донецкого областного института последипломного педагогического образования издал более 30 приказов о премировании себя как доцента одной из кафедр вуза. На основании этих приказов бухгалтерией учебного заведения на счет и. о. ректора были перечислены средства областного бюджета на сумму более 124 тыс грн.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Согласно санкции статьи, правонарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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