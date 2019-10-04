Нашел, когда ловил раков: Житель Дружковки хранил дома гранатомет и боеприпасы (Фото)

В Дружковке (Донецкая обл.) у местного жителя правоохранители изъяли противотанковый гранатомет и более 300 патронов различного калибра, которые мужчина незаконно хранил в своем доме в течение 5 лет. Владельца арсенала оружия привлекут к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, сотрудникам оперативно-розыскного управления Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины поступила информация о том, что житель Дружковки хранит дома оружие и боеприпасы.

Во время обыска в доме 57-летнего дружковчанина работники полиции совместно с пограничниками, взрывотехниками и сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22 и патроны калибром 9 мм, 5,45 мм и 7,62 мм.

Владелец боевого арсенала пояснил, что оружие и боеприпасы нашел в 2014 году у реки Кривой Торец, когда ловил раков.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Продолжается досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Правоохранители напомнили, что в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины, граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

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