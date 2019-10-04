В «Л-ДНР» ряды НВФ будут пополнять уволенными за тяжкие преступления

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской из-за низкой укомплектованности разведподразделений незаконных вооруженных формирований (НВФ) пополнять их будут уволенными ранее за совершение преступлений. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в связи с ростом уровня неукомплектованности разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил российской Федерации, командование российских оккупационных войск принимает меры по их пополнению за счет призыва лиц, которые ранее были уволены с военной службы за совершение преступлений, в т. ч. тяжелых», – говорится в сообщении Минобороны.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!