В Украине новые правила выплаты субсидий: Эксперт пояснил, что изменилось

С начала октября в Украине заработал новый механизм финансирования субсидий на оплату «коммуналки». Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. В свою очередь, эксперт по вопросам энергосбережения реанимационного пакета реформ Святослав Павлюк констатировал, что кардинальных нововведений не вводили, порядок назначения выплат не изменился, передает «Слово і Діло».

Он пояснил, что по данным ведомства, сумму льготы стали рассчитывать исходя из размера скидки, на которую получатель имеет право по закону. Деньги будут передаваться людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

«Основное изменение в том, что не поставщики получают выплаты, а непосредственно субсидианты», – указал Павлюк.

По его словам, начиная с этого отопительного сезона будет полная выплата всех субсидий в денежной форме. Это продолжение эксперимента, который начался в январе 2019 года.

Эксперт уточнил, что новый механизм дает 2 варианта получения помощи – путем безналичной и наличной монетизации. Он разъяснил, что наличная монетизация предполагает получение средств «живыми деньгами» со счета в одном из уполномоченных банков.

«На этапе безналичной монетизации субсидиант получает деньги на свой счет в Ощадбанке и сам платит по счетам. Если у потребителя есть задолженность, то деньги поступают на счет субсидианта, автоматически списываются на оплату, а остаток можно снять после окончания отопительного периода», – прокомментировал Павлюк.

Он также обратил внимание, что на 2020 год в бюджете заложено меньше средств на выплаты. Эксперт напомнил, что традиционно власть предполагает сначала меньшее финансирование, а потом в процессе года добавляет средства.

«Дело в том, что снизились цены на газ на европейских рынках. Поэтому можем ожидать снижения цен на газ и тепло для населения в Украине. Вероятно, логика законодателей в том, что потребность в доплатах будет меньше при более низких ценах на газ», – уточнил Святослав Павлюк.

При этом эксперт акцентировал, что поскольку основная часть субсидиантов – пенсионеры, а пенсии пока не растут, то не стоит ожидать, что уменьшится количество субсидиантов.

«До тех пор, пока не начнут люди больше зарабатывать, а значит больше тратить, и пока не изменится общая экономическая ситуация в стране, малообеспеченным нужно будет помогать субсидиями», – подытожил Павлюк.

Как известно, в бюджете-2020 на выплату жилищных субсидий предусмотрено 47 млрд 628,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики Украины разработали пошаговую инструкцию как можно оформить субсидию через интернет.

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