Эксперты рассказали, почему Кремль хочет сменить «главу ДНР»

«Глава ДНР» Денис Пушилин является марионеткой Кремля, как и другие ставленники Российской Федерации, убирать которых будут за кражи и коррупцию. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Слово і Діло».

По его мнению, смена «руководителей» псевдореспублик может быть обусловлена ​​только одной причиной – кражами и коррупцией. При этом эксперт подчеркнул, что главари «ЛНР» и «ДНР» абсолютно подконтрольные силовым структурам РФ.

«Как только они начинают воровать из тех же поставок в Вооруженные силы РФ, их меняют. [Александра] Захарченко уличили в схеме хищения значительного объема топлива из эшелонов, которые регулярно прибывают из России в Иловайск. В первом случае он выкрутился, а во второй – не смог», – сказал военный эксперт.

Он считает, что кражи – единственная причина, по которой меняют «главу республики». «Во всем остальном они полностью подконтрольны. Там нет собственного мнения, есть генеральная линия поведения», – констатировал Жданов.

В свою очередь, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский предположил, что накануне встречи в нормандской формате РФ выгодно посадить за стол переговоров людей, которые не вызывали бы со стороны Украины отторжения.

Кроме того, считает Сунгуровский, возможно идет передел власти и собственности внутри «республик».

По его словам, каждая марионетка РФ на Донбассе представляет какие-то силы. «Сейчас на этой территории троевластие – ФСБ, спецназ ГРУ, администрация во главе с Владиславом Сурковым. Между ними идет борьба за серые схемы, финансовые потоки, которые там немалые. Все неконтролируемые зоны, которые лежат вне закона всегда привлекательны для наркоторговли, торговли оружием, людьми», – отметил Сунгуровский.

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