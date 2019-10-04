В Украине собираются запустить 12-летнее школьное образование уже с 2024 года

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность запуска двенадцатилетней школы уже с 2024 года, ускорив реформу на 3 года. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает «УНН».

«В моем идеалистическом представлении старшая школа могла бы стартовать с 2024 года, если бы мы ускорили цикл базовой школы – 7-9 классы – и подготовили за 4 года сеть школ, учителей, пространство, но это огромная работа. И мы понимаем, что если мы оставим это до 2027 года, то шанс, что оно доживет до того времени и будет реализовано, существенно уменьшается», – пояснила Новосад.

Она отметила, что для ускорения запуска реформированной старшей школы необходимы академические лицеи, которые будут иметь соответствующих учителей, изменить содержание образования, создать должную образовательную среду, которая будет отвечать академическим направлениям этого лицея.

Новосад добавила, что сейчас МОН занимается просчетом вариантов запуска этой реформы и оценкой их стоимости.

«Кроме того, нам важно, чтобы в реформу верили, а просто сказать тем, кто думал учиться 11 классов, что отныне они будут учиться уже 12, и при этом не показать перспективы, чем качественно отличается новая школа, что такое академический лицей и в чем его преимущество, не имея подготовленной по всем направлениям базы старшей школы, будет неправильно и некорректно», – уточнила министр.

Ранее сообщалось, что в Украине с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на государственный язык обучения.

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