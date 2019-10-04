Дети, пострадавшие от войны на Донбассе: Почему ребенку стоит оформить такой статус

Около полумиллиона детей из Донбасса требуют сейчас комплексной гуманитарной и психосоциальной поддержки. Однако, официально получили статус детей, пострадавших от вооруженного конфликта, всего около 30 тыс. человек. Почему родителям стоит позаботиться о будущем своих детей, и чем может помочь власть, рассказал Советник по вопросам сплоченности программы «Радник» Александр Ворошков.

«Вооруженный конфликт на востоке Украины идет уже шестой год подряд. Все больше детей испытывают психологические травмы, которые могут привести к катастрофическим последствиям в их будущем. Дети не могут ждать, пока войнам будет положен конец, им нужна помощь здесь и сейчас», – подчеркнул Александр Ворошков.

В определенной степени государство заботится о лицах, пострадавших от войны, и о детях также, предоставляя им право на бесплатное питание, или на льготный проезд в транспорте. Но материальной составляющей нельзя залечить душевные травмы. Однако государственных программ, гарантирующих детям психологическую поддержку, нет.

«Для того, чтобы они были созданы и профинансированы, нужен полный учет детей, нуждающихся в такой помощи – то есть, детей, затронутых вооруженным конфликтом в Украине. Бесспорно, что оформление любого статуса в нашей стране означает преодоление определенных бюрократических преград. Однако родителям это стоит сделать ради будущего своих детей. Ребенок, который живет у линии разграничения, может получить статус пострадавшего от вооруженного конфликта, в том числе если он претерпел не только физическое, но и психологическое насилие», – сообщил Ворошков.

Сейчас в Донецкой области работает ряд международных организаций, которые оказывают психологическую поддержку детям, пострадавшим от конфликта.

По словам советника, этот «костыль» не может быть вечным. Поэтому мы сами должны научиться помогать пострадавшим детям. Чтобы это произошло, необходимо сделать несколько шагов:

оформить статус ребенку, пострадавшему от войны;

учесть таких детей на государственном и местном уровнях;

подготовить необходимое количество психологов – специалистов по преодолению последствий и проявлений посттравматического стрессового расстройства (ПСР);

планировать местные финансы для предоставления психологических услуг в громадах.

Источник: АКМЦ

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