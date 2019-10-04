Доступное жилье: Семьям переселенцев вручили ключи от новых квартир в Днепре (Фото)

В Днепре вчера, 3 октября, семь семей переселенцев получили квартиры по программе «Доступное жилье».

«3 октября семь семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получили новые квартиры по программе "Доступное жилье" в ЖК "Олимпийский" в Днепре. Строили новый дом современного комплекса почти два года», – говорится в сообщении.

Кроме переселенцев квартиры получили еще две семьи участников АТО, и семьи сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной полиции. Всего 13 семей.

На программу «Доступное жилье» в этом году государство выделило 100 млн гривен, из которых 8 млн получила Днепропетровская область. Суть программы заключается в том, что 50% от стоимости жилья компенсирует государство. Другую половину платит семья.

В прошлом году таким образом жилье уже получили 6 семей. Для работников ГСЧС и полиции действует отдельная программа софинансирования. Также есть вариант получения жилья по программе льготного кредитования от областного совета под 3%.

Источник: АКМЦ

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