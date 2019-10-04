«Оптимист» с продолжением: В Мариуполе создадут еще один мурал

В Мариуполе (Донецкая обл.) на этой неделе завершились работы по созданию нового мурала «Оптимист», который находится на фасаде дома № 60 по пр. Мира. Однако, было принято решение создать еще один мурал в абстрактном стиле. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, на уже созданном мурале «Оптимист» художник Александр Писарчук изобразил юношу, который по лестнице поднимается в облака. Идея была реализована благодаря программе «Общественный бюджет» и коммунальному предприятию «m.EHUB».

При создании мурала использовали порядка 150 баллончиков с краской. Его площадь 160 м². Основной посыл работы – проживать каждый день с легкостью и радостью.

«Юноша с головой в облаках – символ молодости, безмятежности, легкости. В тоже время он поднимается по лестнице, упорно идет вверх к своей мечте. Так я хотел напомнить мариупольцам об их мечтах. Показать, что от них не стоит отступать. Хочу, чтобы каждый взрослый смог вернуть свой юношеский запал, а подростки верили в свои силы», – рассказал о своей работе Александр Писарчук.

Специалист по связям с общественностью коммунального предприятия «m.EHUB» Мария Кутнякова, отметила, что после завершения работ осталась краска. Было принято решение использовать ее на создание еще одного небольшого мурала в абстрактном стиле. Выбрали дом по пр. Мира, в районе площади Свободы. Место не случайное. Когда выбирали адрес для основного мурала, Центральная районная администрация предложила несколько адресов. В итоге жители этих двух домов оказались самыми активными.

Мурал «Оптимист». Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

Напомним, за последние несколько лет Мариуполь украсили десятки муралов – как не очень больших, так и огромных. Преимущественно, муралы и надписи на фасадах зданий посвящены социальным вопросам и отражают текущую реальность.

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