Окна, двери изуродованы, крыши разбиты: В поселке Водяное живут всего 7 семей

В поселке Водяное под Мариуполем (Донецкая обл.), расположенном в «серой зоне», сейчас живут всего 9 человек – 7 семей. Это крайняя точка подконтрольной украинским властям территории, которая находится всего в нескольких километрах от позиций незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Жители Водяного ежедневно вынуждены преодолевать многочисленные трудности и страх внезапных обстрелов. Пожилые люди не имеют ни сил, ни возможностей покинуть свои дома.

«Нас здесь осталось девять человек – это семь семей. Весной во двор прилетел снаряд – окна, двери, заборы изуродовало. Вокруг крыши разбиты, окна забиты досками. Как можем, так и спасаемся. Ждем мир, но, наверное, не дождемся», – рассказывает жительница поселка Людмила Горобец.

Спасатели Донетчины, понимая сложность ситуации, стараются помочь пострадавшим от военных действий. Так, 3 октября бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области доставили в Водяное гуманитарную помощь в виде строительных материалов, которые были закуплены на средства областного бюджета, в том числе за счет регионального материального резерва Донецкой области.

Как рассказали спасатели, приближается зима, а для жителей негазифицированных сел пережить морозы очень трудно, особенно если жилье повреждено в результате обстрелов.

«Люди требуют внимания, им нужна и материальная помощь, которая даст возможность им жить лучше, чем сейчас. Сегодня мы доставили часть гуманитарного груза, который выделили из резервного фонда Донецкой областной государственной администрации с целью обеспечить население», – отметил заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Даник.

По его словам, в дальнейшем спасатели продолжат работать в этом направлении. «Не всегда физическая помощь так важна, как моральная. Настолько приятно, что тебе помогают, тебя видят. Внимание имеет очень большое значение», – делится Василий Горобец.

Источник: MRPL.city

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