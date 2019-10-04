В Донецкой и Луганской областях в октябре будет работать медбригада UNFPA

В Донецкой и Луганской областях в октябре продолжают работать 3 мобильные бригады Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA) по предоставлению услуг относительно сексуального и репродуктивного здоровья, а также борьбы с гендерно обусловленным насилием. Об этом сообщает «UNFPA Ukraine» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что бригады состоят из акушера-гинеколога, семейного врача, медсестры или акушера и социального работника и оказывают медицинские услуги в населенных пунктах сельской местности вдоль линии разграничения.

Команды оснащены портативными электрокардиографами, аппаратами для ультразвуковых исследований, в том числе гинекологическими датчиками. Мобильная бригада также имеет экспресс-лабораторные тесты на глюкозу и гепатиты В, С, сифилис и ВИЧ.

В октябре врачи мобильных бригад проведут приемы в Луганской области:

Троицкий район – Приволье (01.10, 10.10, 22.10), Сиротино (02.10), Тополевского (03.10, 09.10, 16.10, 24.10), Покровское (04.10, 11.10, 21.10), Троицкое (05.10, 12.10, 19.10), Лантратовка (07.10) , Тимонивка (08.10, 14.10, 23.10), Александровка (15.10), Ямы (17.10), Рассыпное (18.10), Воеводинське (25.10), Араповка (26.10);

Станично-Луганский район – Станица Луганская (01.10, 08.10), Передельское (02.10), Нижнетеплое (03.10), Валуйское (04.10), Ольховая (05.10), Новая Кондрашевская (07.10), Герасимовка (09.10), широкий (10.10), Красная Таловка (11.10), Большая Черниговка (12.10), Верхний Минченок (14.10).

В Донецкой области в Авдеевской центральной районной больнице: 01.10 – 05.10, 7.10 – 12.10, 14.10 – 19.10, 21.10 – 26.10.

Приемы врачей медицинских мобильных бригад проводятся в амбулаториях или фельдшерских пунктах в указанных городах, поселках и селах.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!