Выпустили 30 мин: На Донбассе НВФ обстреляли защитников Зайцево, Новолуганского и Крымского

На Донбассе с начала суток, 4 октября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С начала текущих суток, 4 октября, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения. В частности, почти одновременно, около 06:30 противник начал минометные обстрелы позиций наших воинов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил», – говорится в сообщении.

В целом, отмечается в сообщении, НВФ выпустили по позициям защитников Украины в районах Зайцево, Крымское, Новолуганское (Донецкая обл.) 30 мин 120 и 82 калибров.

«Во время обстрела по защитникам Зайцево противник также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, около Новолуганского – автоматических станковых гранатометов. А в районе Крымского боевые действия враг вел плотно применяя гранатометы различных систем, вооружения БМП и стрелковое оружие», – сказано в сообщении.

Также, по данным Минобороны, под огнем НВФ из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения находились украинские защитники Авдеевки, Новогнатовки, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ вели обстрелы защитников Павлополя и Водяного (Донецкая обл.).

«Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем. По имеющейся информации, боевых потерь от начала текущих суток среди наших защитников Украины нет», – добавили в Минобороны.

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