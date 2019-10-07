Цены на продукты: В Украине лидерами подорожания за год стали сливочное масло и курятина

В Украине за год больше всего подорожали сливочное масло и курятина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Так, с 1 сентября 2018 года по 1 сентября этого года, по данным Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, куриное филе добавило в цене 16%. Его средняя цена в больших городах по стране на начало сентября 2019 года составляла 110,3 грн за кг.

«Мороженая рыба стала дороже за год на 14%. Ее средняя стоимость на начало осени была 80,1 грн. Куриная тушка подорожала на 13%, и мы ее покупали на 1 сентября по 62,9 грн за кг. Вареная колбаса первого сорта добавила 12%, а ее средняя цена – 98,2 грн. Сало поднялось на 8%, а средний ценник в начале сентября этого года был 80,5 грн за кг», – написал Дорошенко.

По его словам, свинина подорожала на 7%, а средняя цена равнялась 124,5 грн. Говядина отставала и выросла всего на 5%. Средняя цена – 134,5 грн за кг.

«Сливочное масло было среди молочных продуктов также на первом месте по росту стоимости на 14%. Его средняя цена в крупных городах страны на начало сентября 2019 г. составляла 41,6 грн за 200 г или 208 грн за кг вкусного продукта», – отметил Дорошенко.

По его словам, ценник на сметане добавил 13%, а средняя цена составляла 59,3 грн за кг. Кисломолочный мягкий сыр стал дороже на 12%. Средняя стоимость на 1 сентября этого года была 103,3 грн за кг.

Молоко также подорожало на 12%, а его стоимость составляла 25,1 грн за литр.

Эксперт добавил, что за год потребительские цены, то есть инфляция, выросли на 8,8%. Продукты питания и безалкогольные напитки, по данным статистики, прибавили за это время 10,2%. Алкоголь и сигареты подорожали на 15%, а стоимость одежды и обуви вообще не поднималась.

«Рост средней заработной платы, с июля прошлого года по июль этого, по данным Госстата, произошел на 20%. Минимальная зарплата за последние 12 месяцев стала больше на 12%. Как следует из этих цифр, люди, которые получают среднюю заработную плату могут себе позволить больше, чем в прошлом году. А работающие за минимальную оплату, к сожалению, должны сократить свои аппетиты», – написал Алексей Дорошенко.

Напомним, в Украине в сентябре обычно снижаются цены на овощи и фрукты благодаря сбору нового урожая. Но в этом году из-за жаркого лета аграрии собрали гораздо меньше продуктов растительного происхождения, что и привело к росту цен.

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