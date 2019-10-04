Минветеранов отозвало иск против общественной организации «МІЙ.ДІМ.ЮА», который подал в суд МТОТ летом прошлого года. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.

«Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины приняло решение отозвать этот иск. Ведь руководство минветеранов убеждено, что общественные организации имеют полное право осуществлять общественный контроль и, при необходимости, критиковать органы государственной власти. В минветеранов настроены на сотрудничество и конструктивную совместную работу с общественными организациями. Поэтому, минветеранов направило в суд заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что судья рассмотрела в судебном заседании указанное заявление и вынесла соответствующее постановление о закрытии производства по делу.

Напомним, общественная организация еще в 2018 году опубликовала инфографику информации негативного характера о деятельности МТОТ, его должностных лиц и руководства. Поскольку МТОТ считало эту информацию недостоверной, необоснованной и ложной, был подан соответствующий иск в Деснянский районный суд о защите деловой репутации и опровержении, по их мнению, недостоверной информации.

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