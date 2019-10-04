ДТЭК подарил мариупольскому университету уникальную программу для обучения студентов-энергетиков (Фото)

В шлеме и очках виртуальной реальности – так теперь будут осваивать профессию студенты-энергетики Приазовского государственного технического университета. В подарок от компании Academy DTEK они получили уникальную VR-программу, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что VR-тренажер позволяет студентам эффективно и безопасно освоить практические навыки проведения электротехнических работ.

«Образовательные проекты для молодежи – это наш вклад в развитие Украины, Донецкой области и Мариуполя. Студенты-энергетики станут более конкурентоспособными, оттачивая свои профессиональные умения на тренажере с программой, разработанной Academy DTEK. У наших сотрудников тоже будет возможность совершенствовать свои практические навыки на VR-тренажере», – сказал генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Достаточно надеть специальные шлем и очки, чтобы погрузиться в смоделированную производственную среду, которая имеет максимальное сходство с реальностью. Программа «следит», чтобы ее пользователь соблюдал требования охраны труда и промышленной безопасности – грамотно применял средства индивидуальной защиты, использовал предписывающие и указательные знаки.

«Меморандум о сотрудничестве, который мы подписали с ДТЭК Донецкие электросети в мае, уже сейчас дает свои результаты. Шестеро наших студентов перешли на формат дуального обучения, совмещают работу и учебу. А с помощью виртуальной программы мы сможем знакомить студентов с будущим рабочим местом, не покидая аудиторию», – подчеркнул ректор Приазовского государственного технического университета, профессор Вячеслав Волошин.

Важное для города и университета мероприятие посетили представители Мариупольского городского совета и Academy DTEK.

Начальник управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Мариупольского городского совета Ваагн Мнацаканян считает перспективным партнерство ДТЭК Донецкие электросети и технического вуза. «Мариуполь стремительно развивается. Умный, сильный, вдохновляющий – таково наше видение города. Мы создаем условия для развития инновационного потенциала молодежи, поэтому проекты компании ДТЭК так важны для всех мариупольцев», – отметил Ваагн Мнацаканян.

«Академия ДТЭК совместно с лучшими бизнес-школами создает образовательные программы международного уровня. Мы прилагаем усилия, чтобы инновационные технологии стали доступны широкому кругу пользователей», – обратилась к участникам презентации менеджер департамента Academy DTEK Анна Чилибийская.

Символично, что свой подарок компания ДТЭК сделала в преддверии профессионального праздника – Дня учителя.

Фото: пресс-служба ДТЭК

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