Формула Штайнмайера: Три облсовета выступили против

Депутаты Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов приняли на внеочередных сессиях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно общественно-политической ситуации в Украине. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб этих трех облсоветов.

В обращении депутаты областных советов призвали главу государства, народных депутатов Украины от областей проявить весь свой патриотизм, профессионализм и государственную позицию: не допустить предоставления особого статуса неподконтрольным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанным территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и то, что такое «формула Штайнмайера».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: