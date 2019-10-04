Дончанин, пытавшийся устроить взрыв у детской площадки в Запорожье, пошел на сделку со следствием и получил приговор

Орджоникидзевский районный суд Запорожья осудил жителя Донецка по обвинению в подготовке теракта. Об этом сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обстоятельства уголовного преступления имели место 6 и 7 июня 2019 года. Житель Донецкой области, действуя по предварительному сговору с контактным лицом из «министерства государственной безопасности ДНР», приехал в Запорожье со взрывным устройством с целью совершить террористический акт для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, нарушения общественной безопасности и устрашения населения.

В фабуле приговора говорится, что расположившись в одном из отелей города он привел самодельное взрывное устройство в боевую готовность и переместил его во внутренний двор между домами ул. Гастелло, что находится в непосредственной близости от бульвара Гвардейского в центре города, выбрав для тайника кучу мусора, которая была расположена неподалеку детской площадки. Продолжая выполнять совместный преступный умысел на совершение террористического акта, он с использованием предоставленного ему мобильного телефона совершил 5 звонков, которые должны были создать электрический импульс на взрывное устройство, осуществив таким образом 5 попыток дистанционного подрыва самодельного взрывного устройства. Однако, по независящим от его воли причин, взрыв не произошел, поскольку был предупрежден сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а житель Донецкой области был задержан на месте совершения покушения.

«16 сентября 2019 года между прокурором прокуратуры Запорожской области и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности в соответствии с положениями ст. 472 УПК Украины. По условиям соглашения, прокурор и обвиняемый договорились о правовой квалификации действий обвиняемого и назначения последнему наказания. Обвиняемый безоговорочно признал свою виновность в указанном деянии, искренне раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время судебного заседания суд выяснил, что заключение соглашения о признании виновности сторонами является добровольным, и условия данного соглашения соответствуют требованиям уголовного процессуального законодательства. Поэтому суд пришел к выводу о возможности утверждения этого соглашения и назначении согласованной сторонами меры наказания. Следовательно, обвиняемый признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

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