В конфликте на Донбассе принимают участие выходцы из 50 стран, – исследование

В войне на Востоке Украины принимает участие около 15 тысяч россиян. Но кроме них на линии столкновения присутствуют еще более 2 тысяч иностранцев. Такой вывод сделало исследовательское агентство The Soufan Center в своем отчете. Бойцы прибыли на Донбасс из 50 различных стран, сообщаете Ua.today.

Как пишет NRC Handelsblad, The Soufan Center занимается исследованием проблемы распространения правого экстремизма в мире. Эксперты центра в своем отчете утверждают, что по обе стороны на Донбассе находится примерно 2241 иностранец. Из них 1372 – на стороне НВФ.

Издание отмечает, что среди таких бойцов также восемь граждан Нидерландов. Пятеро из них воюют против украинской армии. Также в отчете центра говорится о 165 немцах, 65 французах и 35 американцах, которые принимают участие в войне на территории Украины.

Россияне – самая большая группа иностранцев на украинском фронте. Вторую по численности группу составляют граждане Беларуси (800 бойцов). На третьем месте оказались немцы (165), а на четвертом выходцы из Грузии (150). Замыкают пятерку граждане Сербии (106).

Исследователи сделали свои подсчеты на основе анализа пропагандистских видео, разговоров с работниками социальных служб в зоне конфликта и журналистами, которые встречали иностранцев на фронте в Украине. Также исследователи провели разговоры с иностранными националистами. «Приверженцы идеи превосходства белой расы становятся международной угрозой, которая слишком велика, чтобы на нее не обращать внимание. Более того, такие группы идут по стопам салафитских джихадистов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства». Многие из них используют международные конфликты, такие как война в Украине, для расширения своего движения на весь мир», – сказал основатель центра Али Соуфан.

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