Госдеп согласовал новую поставку ракетных комплексов «Джавелин» Украине

Государственный департамент США согласовал продажу 150 ракет для ПТРК «Джавелин» и соответствующего оборудования на сумму, не превышающую 39.2 миллиона долларов. Об этом сообщили в Агентстве по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности Государственного департамента США (Defense Security Cooperation Agency), пишет «Голос Америки».

Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности передало необходимую сертификацию в Конгресс США вчера, 3 октября.

В заявлении агентства говорится, что правительство Украины сделало запрос о приобретении 150 ракет для «Джавелин» и 10 пусковых установок. Согласованное соглашение также включает: учебные устройства, транспортировки, вспомогательное оборудование, технические данные и публикации, подготовку и др. «Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку улучшит безопасность Украины. Системы "Джавелин" помогут Украине строить ее долгосрочную способность защитить свой суверенитет и территориальную целостность в пределах требований ее национальной безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать эту систему в свои Вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и соответствующая поддержка не изменит базового военного баланса в регионе», – говорится в сообщении.

Заявление также отмечает, что согласование потенциальной продажи не означает, что продажа уже осуществлена.

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