Кравчук дал совет Зеленскому по «формуле Штайнмайера»

Первый президент Украины уверен, что президент Украины Владимир Зеленский должен подробно рассказать о шагах власти для реализации «формулы Штайнмайера». Об этом он рассказал в своем интервью «Украинскому радио».

Кравчук считает «формулу Штайнмайера» приемлемой для Украины. Однако он советует президенту Зеленскому быть более открытым, и предоставить подробную программу действий для ее реализации.

«Этот план нужно обнародовать, чтобы люди его увидели. Потому что все, что делается тайно, порождает уныние и сложности. Вот такие вещи дают основание проводить митинги и будоражить людей. А когда будет план обнародован, все раскрыто и показано, тогда этого не будет», – пояснил он.

Также Кравчук советует не спешить с проведением референдума на Донбассе, а сначала выяснить, что можно сделать без него.

«Есть необходимость установить мир. Каждый шаг к миру я приветствую, но каждый шаг, который заводит нас в тупик, я не поддерживаю», – первый президент.

По его словам, и оппозиция, и власть должны действовать согласованно, а президенту, учитывая важность момента, следует выступить в Верховной Раде и сделать открытое публичное заявление.

«Президент Зеленский должен объяснить, не в нескольких словах, а в деталях: что такое особый статус, из чего он состоит, какие гарантии дают Украине, возможны ли свободные демократические выборы в условиях, когда там нет украинской власти, нет украинских партий, средств массовой информации», – уверен Кравчук.

Напомним, 1 октября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: