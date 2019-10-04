Фонд Рината Ахметова передал больницам еще 23 автомобиля скорой помощи

Оборудование автомобиля неонатальной «скорой помощи» от Фонда Рината Ахметова позволит сохранить жизнь и здоровье малыша как сейчас, так и в будущем. Об этом рассказал Игорь Змысля, гендиректор областной детской больницы Сум, которая получила одну из таких машин в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

«Сумская область достаточно обширная и вести такого ребенка в областной центр, особенно с учетом не всегда хорошего дорожного покрытия, необходимо в специально оборудованном автомобиле. В первую очередь – дополнительной подвеской для неонатального кувеза (инкубатора), в котором находится ребенок. Еще один момент – обязательное наличие современных аппаратов искусственной вентиляции легких», – рассказал Игорь Змысля.

Он отметил, что в полученном автомобиле есть все вышеперечисленное. Также в нем установлен специальный фиксатор носилок, произведенный по европейским стандартам.

«Кроме того, специальное освещение салона и мониторы постоянного наблюдения позволяют врачам максимально контролировать состояние ребенка в дороге», – сказал Игорь Змысля.

В свою очередь член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталия Емченко рассказала, что кувез или инкубатор – это своего рода «капсула жизни».

«Инкубатор поддерживает стабильную, безопасную температуру и влажность, туда поступает кислород. Он оснащен гидропневматической подвеской, которая не зависит от амортизации автомобиля. То есть ребенок в «капсуле жизни» не почувствует никаких толчков во время движения. Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин "скорой помощи"», – пояснила Наталия Емченко.

3 октября 2019 года Фонд Рината Ахметова передал еще 23 автомобиля «скорой медицинской помощи» государственным лечебным учреждениям Украины. Из них 8 неонатальных и 15 «реанимаций на колесах» (тип В). Таким образом, медики получили 100 сверхсовременных машин, то есть ровно половину из запланированных к передаче в рамках проекта «200 скорых для Украины».

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

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