Смертельное ДТП: В Покровском районе столкнулись автомобили, один человек погиб

В Покровском районе (Донецкая обл.) на автодороге Александровка-Покровск-Константиновка столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и трое получили травмы. Правоохранители ведут расследование. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
«Автомобильная авария произошла вчера, 3 октября, около 16:00 на автодороге Александровка-Покровск-Константиновка. По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения автомобилей ВАЗ 210994 и ГАЗ, 28-летний водитель ВАЗа получил травмы и оказался в больнице, а его 25-летний пассажир погиб на месте.
Водитель и пассажир «Газели» также получили травмы и сейчас находятся на амбулаторном лечении.
Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает для правонарушителя лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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