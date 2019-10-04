Семерых подростков в «ДНР» обвинили в терроризме и «дали» от 10 до 15 лет лишения свободы.

Семерых подростков «арестовали» в Ясиноватой (Донецкая обл.) 12 сентября 2016 года. На момент незаконного задержания подросткам было от 15 до 17 лет. Их обвинили в терроризме и «дали» от 10 до 15 лет лишения свободы. За решеткой группировки «ДНР» парни уже четвертый год, но никто не знает, где именно их удерживают, передает «Радио Донбасс.Реалии».

«Каюсь, я больше такого не сделаю, извините меня все, пожалуйста. Дорогой Иисус, извини меня», – сквозь слезы говорит подросток на видео, записанном во время допроса «ДНР».

Парня зовут Владислав Пазушко, но на этой съемке, как и в соцсетях, он называет себя просто Владик. Это – осень 2016 года, одна из комнат «МГБ»: светлые стены, лавочка и возле нее бутылка с водой. Вслед за Владиком «показания» дают, или, скорее, читают его друзья из родной Ясиноватой – Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов. Еще двое, Арсений Белавин и Денис Коваль, остаются за кадром. О Ковале российские гибридные силы ничего толком не говорят, но зато уверяют, что Белавину удалось вовремя уехать в один из мирных городов, и теперь на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса его объявили в розыск.

Владика и его товарищей «арестовали» в Ясиноватой 12 сентября 2016 года. На момент незаконного задержания подросткам было от 15 до 17 лет. «Правоохранительные органы» «ДНР» прозвали школьников «ясиноватские подрывники», обвинили в терроризме и диверсионной деятельности, а потом по призрачным законам «осудили» на срок от 10 до 15 лет.

Что сейчас с парнями, никто точно не знает. Их родственники и друзья отказываются общаться с прессой. А правозащитники офф-рекордс говорят, что ребят, вероятнее всего, содержат в разных местах: в СИЗО №5 в Донецке, где некоторых украинских военнопленных удерживают еще с 2015 года, на территории Макеевской исправительной колонии №32, а также в бараках Западной исправительной колонии №97, которая в декабре 2017 года была пунктом сбора украинских военнопленных для дальнейшего обмена. Однако информация о местах незаконного заключения подростков требует дополнительных подтверждений.

Три года назад, осенью 2016-го года «МГБ ДНР» опубликовало видео допросов незаконно задержанных подростков. Все пятеро под очевидным давлением рассказывают, что были якобы завербованы украинским военным, периодически срываются на плач, потом путаются в «показаниях» и версиях «взаимодействия». НВФ со всех возможных каналов, включая государственное телевидение РФ, уверяют, что подростки за деньги подрывали машины боевиков и предпринимателей из Ясиноватой. Якобы местные жители были должны украинскому военному крупную сумму денег, а подрывы «должны были их припугнуть».

О том, что теперь уже совершеннолетние парни из Ясиноватой уже четвертый год находятся в плену, украинская сторона прекрасно знает. Так, зимой 2019-го в одном из своих постов о них вспоминала уже экс-уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

«По требованию украинской стороны на ТКГ еще раз поставили вопрос освобождения подростков из Ясиноватой, и надеемся, что в этом вопросе вскоре будет прогресс», – писала Геращенко.

Спустя девять месяцев новостей об освобождении подростков так и не появилось. Хотя еще в 2017-м Ирина Геращенко сообщала у себя в Facebook, что о ребятах из Ясиноватой знают даже в ООН. По словам политика, подростков должны были освободить еще 1 января 2017 года, но «ДНР» не сделала этого.

На своих страницах в российской соцсети «ВКонтакте» парни из Ясиноватой, которых на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса называют «опытными диверсантами», публиковали фотографии с открытыми лицами и были зарегистрированы не под никами, а под реальными именами. Денис Хмеленко выставлял много общих снимков с девушкой, а Владислав Пазушко почти на каждом фото неразлучен со своим мопедом. Подростки, судя по соцсетям, вели самый обычный для их возраста образ жизни — гуляли на природе, играли в онлайн игры и смотрели фильмы. При этом, ребята очевидно увлекались сериалом «Бригада». У Пазушко «ВКонтакте» есть постеры с героями сериала, и фотография, где друзья стоят с закрытыми лицами, а рядом подписи с их «позывными».

В плену ОРДЛО* до сих пор остаются 227 украинцев. Несмотря на то, что эти данные озвучивает СБУ, сколько точно узников незаконно удерживают на неподконтрольной правительству территории, сказать невозможно. Пока имена одних пленников вносят в так называемые списки обмена, жизни других, неизвестных обществу людей, находятся под угрозой.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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