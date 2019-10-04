Воспитателям и молодым учителям обещают повысить зарплату в первую очередь

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассматривает предложения Министерства образования и науки по повышению заработных плат воспитателям дошкольных учебных заведений и молодым учителям. Об этом сказала народный депутат, член Комитета ВР Инна Совсун, пишет «Укринформ».

«Сейчас министерство предлагает повысить заработную плату двум категориям. Первая категория – воспитатели дошкольных учреждений, вторая категория – это молодые учителя, это те категории, которые являются наиболее уязвимыми в нынешней системе оплаты труда. Безусловно, они заслуживают более высокого уровеня оплаты. Поэтому комитет в целом готов поддержать такое предложение министерства», – сказала Совсун.

По ее словам, в целом на повышение зарплат этим двум категориям предлагается выделить около 4,5 млрд грн. Впрочем, пока не определено, по каким критериям будут определять молодых учителей, а также из каких источников будет выплачиваться повышенная зарплата – из местных бюджетов, поскольку они финансируют дошкольное образование, или это будет доплата из государственного бюджета.

В то же время Совсун отметила, что это «точечное решение», которое не решает проблему заработной платы в сфере образования. Кроме этого, по ее словам, в существующей сети школ невозможно обеспечить адекватный уровень оплаты труда учителей.

По мнению народного депутата, вопрос повышения заработных плат педагогам нуждается в изменении системы оплаты, а затем и изменений в законодательстве. «С тем, как формируется зарплата учителям, сегодня очень много проблем: она очень непонятная, очень запутанная, имеем отдельные надбавки за проверку тетрадей, за стаж, за управление классной комнатой и так далее. И это все - те вещи, из-за которых учителя не могут четко понять, каким образом им работать для того, чтобы достичь адекватного уровня зарплаты», – сказала Совсун.

Она добавила, что постановление правительства, которое вступило в силу 30 августа 2019 года, не решало проблему, а законсервировала ее. «То, что я предлагаю правками к закону о среднем образовании, – поменять эту систему оплаты, сделать систему в зависимости от уровня квалификации учителей. Если у учителя есть высшая категория, то уровень оплаты труда должно быть соответствующим. Тогда не считается проверка тетрадей, руководство классной комнатой и так далее. есть учитель, есть определенный уровень и соответствующая зарплата. Это понятная система», – сказала Совсун.

Соответственно, по ее мнению, необходимо менять и систему аттестации, а сертификация учителей, которую ввел в этом году МОН, должна стать механизмом допуска к профессии. «Механизм сертификции должен работать как механизм допуска к профессии. Нам через сертификацию надо гарантировать, чтобы в школу, в класс к ребенку не попадал учитель, не имеющий должной квалификации. Поэтому мы предлагаем обязательность сертификации как допуск к профессии, второе – адекватные прозрачные механизмы аттестации собственно на категорию, и от категории будет зависеть уровень оплаты труда, а не от стажа, от руководства классной комнатой», – сказала Совсун.

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