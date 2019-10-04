Гранаты, патроны, противотанковые мины, российская медаптечка: На Донбассе обнаружили схроны диверсантов

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили очередные тайники с военными средствами поражения, оставленные пророссийскими боевиками для проведения диверсий. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Неподалеку линии разграничения в городе Горское, что на Луганщине правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома двадцать семь реактивных осветительных патронов, пять гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более семисот патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфлированная одежда», – говорится в сообщении.

По имеющейся у сотрудников СБУ информации, схрон в 2014 году заложил боевик группировки «Призрак», который сейчас находится на территории временно неподконтрольного украинскому правительству Первомайска в составе незаконного вооруженного формирования.

Другойю тайник со смертоносными средствами обнаружено в заброшенном доме в селе Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее находилось группировки так называемой «народной милиции ДНР». Боевики скрыли противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4000 патронов различного калибра.

Продолжается досудебное расследование по уголовным производствам по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по выявлению и изъятию арсеналов проводились совместно с Национальной полицией Украины.

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