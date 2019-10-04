Поддерживал «Л-ДНР»: На Днепропетровщине задержали агитатора «идей русской весны»

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник «российского казачества» русской православной церкви и монархизма. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Так, для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и «присоединение» к Российской Федерации на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых «казачьих формирований».

«Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира". В частности, значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды», – уточняется в сообщении.

По информации СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у агитатора запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Сейчас продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает для злоумышленника лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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