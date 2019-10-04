За трое суток НВФ втрое увеличили количество обстрелов: Данные минобороны Украины

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе срывают Минские договоренности о разведении сил и увеличивают количество обстрелов. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает министерство обороны Украины.

Так, за последние трое суток НВФ более чем в три раза увеличили количество обстрелов позиций украинских войск: если 1 октября таких обстрелов боевики за сутки совершили 13 то 3 октября – уже 41.

При этом в минобороны подчеркивают, что противник сознательно, в нарушение Минских соглашений, 10 раз применял по позициям Объединенных сил минометы и выпустил в общем 59 мин калибров 120 и 82 мм. Минометные обстрелы НВФ вели по позициям ВСУ у Луганского, Пивденного, Авдеевки, Крымского, Новолуганского, Троицкого и Песок.

Кроме этого, во время неоднократных вооруженных провокаций противник преимущественно применял гранатометы различных систем, а также стрелковое вооружение. В прицелах вчера находились позиции Объединенных сил в районах Новолуганского, Новогнатовки, Новотроицкого, Водяного, Березового, Павлополя, Крымского, Водяного, Орехово, Золотого-4, Луганского, Марьинки, Пищевика, Зайцево, Хутора Вольный, Каменки, Пивденного, Попасной, Авдеевки, Верхнеторецкого.

«Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия и подавляли вооруженную активность оккупантов, применяя в ответ дежурные огневые средства. При этом, подразделения Объединенных сил неуклонно придерживались Минских соглашений», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Донбассе с начала суток, 4 октября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!