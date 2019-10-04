Зеленский: У людей есть свое объяснение «формулы Штайнмайера»

У людей есть свое объяснение «формулы Штайнмайера». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью журналистам в Житомире, комментируя подписание «формулы Штайнмайера, передает «УНН».

«Формулу Штайнмайера, я уже сказал ... у людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера - оно отличается от реального объяснения, что имеется в виду», – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что депутаты Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов приняли на внеочередных сессиях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно общественно-политической ситуации в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу согласования в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) «формулы Штайнмайера».

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