Контроль над границей на Донбассе: Зеленский прокомментировал вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возвращения Россией контроля над участком границы на Донбассе Украине, отметив, что рассказал все, о чем говорил с РФ, а все остальные вопросы будут подниматься на саммите «Нормандской четверки». Об этом он сказал cегодня, 4 октября, во время своего визита в Житомир, передает «УНН».

На вопрос журналиста, давала ли ему Россия какие-то гарантии, что она отдаст контроль над границей перед выборами или это просто его добрые пожелания, Зеленский ответил: «Это было пожелание каждого украинца».

А на уточняющий вопрос, обещала ли Россия предоставить этот контроль, президент ответил, что рассказал обо всем, о чем говорил с Россией. «Вы знаете, это был звонок о возвращении наших моряков и о возвращении наших пленных, то есть я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в Нормандском формате», – добавил Зеленский.

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