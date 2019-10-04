ООН объявляет конкурс грантов на поддержку экологических инициатив в Донецкой области

Программа ООН по восстановлению и развитию мира объявляет конкурс грантов, направленный на поддержку внедрения местных инициатив по защите окружающей среды в громадах Донецкой области. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает «UNDP Ukraine».

Отмечается, что общая стратегия конкурса заключается в поддержке внедрения местных инициатив, направленных на защиту окружающей среды в целевых общинах Донецкой и Луганской областей. Его целью является предоставление технической и практической поддержки ОМС для поддержки местных инициатив в решении существующих проблем в области охраны окружающей среды.

«К участию в этом конкурсе грантов приглашаются общественные и благотворительные организации, консорциумы, образованные общественными и благотворительными организациями зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях Украины (территории, подконтрольные правительству Украины). От общественных организаций, зарегистрированных на территории других областей Украины, заявки приниматься не будут. От отдельных граждан и незарегистрированных инициативных групп, от религиозных организаций и политических партий заявки к рассмотрению приниматься не будут», – говорится в сообщении.

Проекты, которые получат финансирование в рамках конкурса грантов должны начаться 1 ноября текущего года и завершиться не позднее 1 февраля 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе грантов принимаются до 14 октября.

Более подробную информацию и форму для регистрации можно найти по ссылке.

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