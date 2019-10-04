«Народный фронт» требует не сокращать господдержку участникам боевых действий

Политическая партия «Народный фронт» требует от власти не сокращать государственную поддержку участникам боевых действий. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня, 4 октября, на официальном сайте политсилы.

«Партия "Народный фронт" требует от власти прекратить любые инициативы, направленные на отмену льгот и социальных выплат участникам боевых действий. Остановить не только планы, а даже намеки на такую возможность», – говорится в заявлении.

В политсиле отметили, что сегодня народный депутат фракции «Слуга народа», председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова «заявила о намерении отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, если они служили по контракту».

«Особенно поразил цинизм в словах госпожи Третьяковой о "человеке", который шел на контракт, значит "продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну". "Народный фронт" требует от председателя комитета извинений перед украинскими солдатами за оказанное пренебрежение. Цинично и бессовестно видеть в украинском солдате контрактной службы банального заробитчанина. Так может выражаться только лицо, которое не чувствует своей страны, не понимает гражданского долга и не знает, что такое жертвенность во имя Родины», – заявили в политсиле.

«Председатель комитета должен знать, что вражеские пули не спрашивают наших бойцов служат ли они по контракту. Калечат и отбирают жизнь, не спрашивая о зарплатах. Государство должно заботиться о собственной армии, иначе ему придется кормить чужую. Об этой истине стоит помнить каждому в теплых властных кабинетах в то время, когда их мирную жизнь защищают не "наемные работники", а преданные своей стране патриоты», – резюмировали в «Народном фронте».

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