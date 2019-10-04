Депутаты одобрили программу действий Кабинета министров

Верховная Рада Украины приняла постановление «О Программе деятельности Кабинета Министров Украины». За соответствующее решение во время пленарного заседания Верховной Рады проголосовали 336 народных депутатов Украины. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба ВР.

Ключевыми результатами успешной реализации программы правительства определены:

экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;

будет создано 1 млн. новых рабочих мест;

привлечено 50 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций;

состоится реальное развитие инфраструктуры, включая все основные дороги (24 тыс. км), которые будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построено 5 глубоководных портов и 15 аэропортов;

каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;

уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%;

демографический тренд будет положительным (рождаться и возвращаться в Украину будут больше людей, чем умирать и выезжать).

За достижение каждой из предложенных целей в правительстве будет отвечать определенный член Кабинета министров и будут установлены ключевые показатели эффективности, что позволит построить работу по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику.

Напомним, что в программе деятельности Кабинета министров Украины Алексея Гончарука новых обещаний относительно переселенцев нет. Будет продолжена работа по уже начатым направлениям. В то же время, для ветеранов боевых действий на Донбассе в программе предусмотрено много нововведений.

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