Масштабная авария на ЕМЗ: Остановлена доменная печь, есть пострадавший

Во время аварии на Енакиевском металлургическом заводе во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) один человек пострадал, остановлена доменная печь № 3. Об этом сегодня, 4 октября, в социальных сетях сообщают сотрудники предприятия.

Отмечается, что вчера, 3 октября, в 17:45 было зафиксировано разрушение высоковольтного выключателя линии подстанции «Харцызск 330», из-за чего ЕМЗ оказался полностью обесточенным на 45 минут. Без электричества также остались жилые районы Енакиево, ближе к ночи неполадки устранили.

Резервные вводы, питающие предприятие, по разным причинам, не сработали, а электрослужба не успела переключиться на другую подстанцию. Основная проблема возникла на доменной печи № 3, где проходил выпуск чугуна. При отключении электроэнергии механизмы, которые в аварийной ситуации должны перекрыть фурмы (приспособления для подачи газа в печь) не сработали. Газ продолжал поступать, из-за чего произошел хлопок и две фурмы из 24 были вырваны из системы (их заменили почти сразу). Доменную печь № 3 обследовали в течение ночи, возобновление ее работы планируется в ближайшее время после ремонта.

«К счастью, непоправимых последствий удалось избежать: чугун не вылился, разрушения отсутствуют. Погибших нет. Один водопроводчик (во время проверки охлаждения печи) получил ожоги, был доставлен в больницу без угрозы жизни», – говорится в сообщении.

Напомним,местные жители вчера сообщали о масштабном ЧП на ЕМЗ. Представители «ДНР» сегодня сообщили об аварии на подстанции во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске. Они отметили, что в результате в двух шахтах отключились вентиляторы, горняков экстренно выводили на поверхность.

Как сообщалось ранее, 7 апреля 2018 года на ЕМЗ произошел масштабный пожар. В результате аварии огнем уничтожены контроллеры пульта управления, блоки питания пульта управления, компьютерные мониторы, кабеля на площади 50 кв м. Вследствие пожара остановлены 2 доменные печи, 2 конвертора, 2 машины МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовки), аглофабрика.

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» администратором Енакиевского металлургического завода назначена компания «Внешторгсервис». Уже «национализированный» завод заработал 27 апреля 2017 года, когда разожгли доменную печь №5.

Также сообщалось, что в сентябре 2017 года на ЕМЗ при поставке лома черных металлов была выявлена партия радиоактивных отходов.

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