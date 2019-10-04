Москаль рассказал, кому выгоден импорт электроэнергии из РФ

Поправка председателя комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, что открыла импорт электроэнергии из России, внедрена в интересах олигарха Игоря Коломойского, который заинтересован в дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Действия Геруса могут ухудшить отношения Украины и США, а также усложнить реализацию программы правительства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль, сообщают «Економічні новини».

«Иначе у него (Коломойского – ред.) прибыль, маржа очень маленькая, все уходит на оплату электроэнергии. Эта тема идет уже очень давно. Но второй вопрос, у кого мы покупаем. Мы покупаем у господина Сечина (председатель совета директоров "Интер РАО ЕЭС", – ред.), который когда-то был заместителем главы администрации президента Путина. В ноябре 2014 года Соединенные Штаты Америки наложили на него санкции. Мы кричим: санкции, санкции, санкции, – и человека, на которого наложила Америка санкции, у него берем и покупаем электроэнергию. В марте этого года Канада на него наложила санкции за инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе. Значит, дважды под санкциями. И мы покупаем, наша украинская фирма покупает у господина Сечина, у его фирмы, где он является председателем совета директоров», – заявил Москаль

Он считает недопустимым открытие импорта электроэнергии из России в пользу Игоря Коломойского в том числе с учетом негативной реакции США на сотрудничество Украины с компанией, руководитель которой находится под санкциями США.

«Кто-то в парламенте сходит с ума и эти бизнес-поправки узаконивает. Вот завтра эта информация дойдет до Соединенных Штатов Америки. И Госдеп спросит: так вы же просили санкции, мы ввели, так вы у тех, кто под нашими санкциями, взяли 20% рынка электроэнергии. Это, простите, я считаю, что это или некомпетентность, или это абсолютно продуманная преступная схема под одного из украинских олигархов», – сообщил Москаль.

По его мнению, инициатива Геруса об импорте электроэнергии из России противоречит планам правительства по сокращению безработицы вдвое, как это предусмотрено программой Кабинета министров и будет способствовать увеличению трудовой миграции из Украины.

«Уже могу поздравить премьер-министра, что он (Герус – ред.) миллион человек сегодня трудоустроил. Только не в Украине. Им придется трудоустроиться в других странах. Потому что уменьшится добыча угля на шахтах – это раз. Второе – поднимется цена угля на шахтах. Третье – куда тот уголь сбывать? Уменьшится выход электрической энергии с ТЭС, уменьшатся продажи "Энергоатома" украинского, который так выдает 56% всей электрической энергии. Явно столько рабочих, и столько инженеров и специалистов будет не нужно», – заявил Москаль.

Напомним, 18 сентября председатель комитета Рады по энергетике и ЖКХ Герус пролоббировал поправку в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», которая позволила импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейское энергосообщество. По его версии, импорт должны были осуществлять из Беларуси, однако 1 октября компания «Юнайтед Энерджи» начала импорт электроэнергии из РФ. Факт начала импорта электроэнергии из России подтвердили в НЭК «Укрэнерго». Эксперты связывают компанию «Юнайтед Энерджи» с олигархом Игорем Коломойским.

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