Спецсоветник главы Еврокомиссии назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе

Специальный советник председателя Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что прежде чем на Донбассе состоятся местные выборы, Украина должна получить контроль над границей. Об этом он рассказал в интервью украинской службе Deutsche Welle.

Комментируя «формулу Штайнмайера» немецкий политик сказал, что «это не капитуляция, а вопрос последовательности – что когда происходит».

«Здесь Украине нужно быть внимательной, чтобы определенные условия были выполнены. Например, чтобы могли голосовать украинцы, которые бежали из Донбасса. Ясно, что там должны быть свободные СМИ. Чтобы ОБСЕ могла должным образом контролировать выборы. Что избирательные комиссии должны быть укомплектованы как следует», – отметил Эльмар Брок.

Отдельно он подчеркнул, что Украина должна получить контроль над украинско-российской границей.

«Перед тем, как пройдут эти свободные выборы, Украина должна иметь контроль над границей. Я вижу в контроле над границей условие для проведения выборов», – сказал он.

Напомним, 1 октября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

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