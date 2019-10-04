Избран новый глава ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома. За его кандидатуру проголосовали 16 членов комиссии на своем первом заседании сегодня, 4 октября, сообщает « Украинская правда ».

Диденко предложил на должность заместителя председателя Сергея Дубовика (квота « Оппозиционной платформы - За жизнь » ). Члены ЦИК поддержали эту кандидатуру (15 голосов за и 1 против). Еще одним заместителем Диденко избран Виталий Плукара (квота « Слуги народа » ).

Секретарем ЦИК была избрана Елена Гатауллина (квота « Слуги народа » ).

Диденко попал в ЦИК по квоте « Слуги народа » .

Перед этим, он был членом ЦИК по квоте партии « УДАР » .

Согласно сообщению общественной сети « Опора », Диденко окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Институт публичного управления и администрирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, является аспирантом докторантуры и аспирантуры Национальной академии внутренних дел.

В « Сопротивлении » указывают, что в период с 2003 по 2014 год он работал помощником-консультантом народного депутата Давида Жвании (в том числе на платной основе), Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива, Валерия Ищенко (на платной основе).

В 2014 году Диденко стал членом Центральной избирательной комиссии после того, как член ЦИК Александр Копыленко написал заявление об увольнении.

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