Герус открыл импорт электроэнергии из РФ в интересах Коломойского, – энергоэксперт

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пролоббировал открытие импорта электроэнергии из России в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил энергетический эксперт Михаил Гончар, сообщает Delo.ua.

Эксперт считает, что Украина не должна открывать возможность импорта электроэнергии из РФ, пока не прекращена агрессия против нашей страны, поскольку восстанавливать энергетическую зависимость от Кремля крайне опасно из-за применения Россией энергоресурсов как элемента политического шантажа. По мнению Гончара, руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус целенаправленно пролоббировал внесения соответствующей поправки в законопроект, чтобы энергоемкие предприятия бизнесмена Игоря Коломойского смогли получать более дешевую электроэнергию.

«Под прикрытием создания или развития конкурентного рынка электроэнергии, мол, снять все ограничения на импорт. И таким образом чтобы на рынок попала более дешевая электроэнергия. В условиях нормальных отношений с Россией, наверное, это было бы возможно. В условиях, когда Россия – агрессор, должно быть табу на подобные вещи. Но здесь, я думаю, что в основном идет интерес со стороны "приватовской" олигархической группировки... Руководитель комитета сыграл роль слуги олигархата. Он не впервые замечен на каких-то таких действиях, которые, собственно говоря, служат интересам отдельно взятой олигархической структуры», – сказал Гончар.

Эксперт отметил, что Кремль пытается использовать энергозависимость Украины для давления в своих политических интересах. А также не исключил возможности организации с ее стороны кибератак на нашу энергосистему.

«Мы создаем угрозу на ближайший зимний период, когда если вдруг будет более холодная зима, если в силу тех или иных причин, например, не будет хватать тепловой маневровой генерации, то собственно для поддержания баланса в объединенной энергосистеме придется брать больше электроэнергии по импорту. А Россия тогда скажет, что мы можем это обеспечить только при условии подписания соответствующего контракта, и обусловит это определенными политическими требованиями... Более того, мы не должны исключать риски того, что зимой Россия сознательно пытается нам устроить, условно, холодный темный сценарий, то есть по сути, кроме кризиса, связанного с прекращением транзита газа через территорию Украины, они вполне могут прибегнуть и к кибератакам на объединенную энергосистему», – заявил Гончар.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк высказал мнение, что пролоббированный председателем парламентского комитета по вопросам энергетики Андреем Герусом импорт электроэнергии из России возвращает страну в состояние зависимости от Кремля.

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