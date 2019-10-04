США призывают Россию не мешать миссии ОБСЕ на Донбассе

Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и рядом с которыми воюет на Донбассе, должны прекратить ограничения доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Напоминая обеим сторонам о необходимости предоставления СММ свободы, необходимой для выполнения предусмотренных мандатом задач, мы отмечаем, что почти 90% ограничений имели место в неконтролируемых правительством районах. Соединенные Штаты призывают Россию и силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и рядом с которыми воюет в Украине, прекратить эти ограничения по отношению к Мониторинговой миссии», – заявила она.

Американский дипломат указала на то, что хотя согласно отчету СММ ОБСЕ, количество ограничений передвижения наблюдателей ОБСЕ за первое полугодие 2019 года уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за полугодие практически удвоилось количество случаев, связанных со стрельбой вблизи патрулей ОБСЕ, прямыми угрозами и угрожающим поведением в отношении персонала миссии.

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