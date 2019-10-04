Зеленский хотел идти пешком в Луганск, – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, как gрезидент Владимир Зеленский собирался идти пешком в неподконтрольный украинской власти Луганск. Об этом в эфире политического ток-шоу рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает сайт «Буквы».

По словам министра, во время визита в Станицу Луганску, президент хотел пешком идти «к самому Луганску”. «Честно говоря, нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганску. Потому что он сказал: “Это все моя земля, это все – украинская земля”. То, что мы видели, как люди там живут, как они таскают этими тачками через разбомбленный мост, он им сказал, не скрываясь за спинами охраны: “Я отремонтирую этот мост”. Если вы видели, с сегодняшнего дня люди начали переходить по этому временному мосту. И строится новый мост», – сказал он.

Также министр анонсировал дальнейшее разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. «И он планирует после этого разведения в трех точках развести на всех 400 километрах, чтоб люди перестали гибнуть на всех 400 километрах. И так шаг за шагом», – сказал Пристайко.

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