Жители Донецка обеспокоены сильными взрывами

Сегодня, 4 октября, после 18:00, в неподконтрольном украинской власти Донецке слышны редкие, но сильные взрывы. Они слышны практически во всех частях города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

«Сейчас на юге Донецка близко так рвануло, что завыли сигналки, стекла у меня зазвенели, половина собак убежало в дом, остальные лают, дрожь по земле. Один раз... что ЭТО было?!!!!!”, – пишет дончанка Евгения.

Елена: «Чуть с ног не сбило»;

Александр: «Ну, было и было, у самого окна слегка захрустели. Че теперь, после каждого пука паниковать? Надоело...»;

Елена: «Даже "Грузия" услышала мощный бабах»;

Юлия: «На Металлах в парке было оооо-чень хорошо слышно»;

Алекс: «В центре тоже было слышно, причем очень-очень громко!»;

Людмила : «На Заперевальной тоже очень слышно сейчас было!»;

«UkraineForever»: «Донецьк.18:00 Північ, Спартак/ЯБП постійні вибухи»;

«ЦиВільні олені»: «18:40 сдвоенный бах. Направление юго запад»;

«Нochudomoy»: «19:20. Донецк. Снова залп, четко-юг, со шлейфом. И опять в Буденновском районе одиночный мощный бах».

При этом сторонница незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» Юлия пишет, что «наши ПВО работают по дронам со взрывчаткой, поэтому так громко».

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