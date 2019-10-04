Особенности осеннего призыва: В военкомате Мариуполя – очереди (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) осенняя призывная кампания в самом разгаре. В военкомате – очереди.

Так, 20-летнему призывнику Максиму Шандренко повестку принесли на работу. Парень рассказывает, что в военкомат пришел сразу. Уклоняться не стал. Считает, рано или поздно придется отдать долг государству. Он прошел уже почти весь медицинский осмотр.

«Нужно пройти всю медкомисию, сдать анализы, а потом уже скажут, что делать», – говорит Максим.

По словам врача-офтальмолога Аллы Бабаниной, многие призывники имеют нарушение зрения. Однако это не всегда повод не идти в армию. «Смотря какая рефракция, если до 6 диоптрий, то они способны служить, но с ограничениями, а если ниже 6, то не пригодны», – пояснила врач.

В целом, как утверждают медики, состояние здоровья молодежи в последнее время ухудшилось.

В этом году призывная кампания продолжается на месяц дольше. В военкомат новобранцам нужно обратиться в сроки, указанные в повестке. Если же вы ее не получили, должны появиться в течение 10 дней с начала призыва без напоминания.

По словам военного комиссара Владимира Левандовского, во время весеннего призыва было мобилизовано около 150 новобранцев. Столько же планируют отправить и осенью.

«В зону операции Объединенных сил (ООС) они привлечены не будут. Поэтому родители по этому поводу могут не переживать. Они в основном будут первые 3 месяца в учебных центрах. После прохождения подготовки, курса молодого бойца, они будут направлены в различные воинские части», – рассказал Левандовский.

Следует напомнить, что за уклонение от прохождения службы предусмотрена уголовная ответственность. По итогам предыдущей кампании было начато 2 уголовных дела.

Источник: ТК «Сигма»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!