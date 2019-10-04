Школьники Мариуполя привезли из Литвы арт-проекты, созданные из вторсырья (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) ученики школы № 52 вернулись из Литвы, где были участниками международного украинского-литовского экологического проекта. Ребята побывали на цементном заводе, увидели очистные сооружения и пообщались со сверстниками.

Так, каждому из 14 участников проекта есть что рассказать. «Очень классно делиться опытом, когда мы им что-то рассказываем – они удивляются. Они нам рассказывают – мы удивляемся», – говорит участник проекта Алексей Андреев.

Арт-проекты из вторсырья школьники сделали вместе с литовскими сверстниками. И привезли в Мариуполь, чтобы и наши ребята смогли приобщиться к экологическому творчеству.

«Делали разные поделки из разного, скажем так, мусора. А также, посетили парки, резерваты, были на экскурсиях», – делится еще один участник Ярослав Шевченко.

Поразили участников проекта и современные системы сортировки мусора. «Например, там везде есть специальные урны для пластика, для бумаги», – рассказывает Вадим Помаканов.

«Много строится зданий, связанных с экологией. И также, мне очень понравилась идея с лимитом на загрязнения. Мне кажется, что это очень помогает, чтобы заводы не выбрасывали столько мусора», – считает еще одна участница Ирина Батухова.

С Литвой школа сотрудничает 3 года. Уже реализовали инклюзивный проект. Но на этот раз выбрали тему экологии. «Потому что Мариуполь промышленный город», – говорит координатор проекта Юлия Ковалева.

Контейнеры для сортировки мусора, участие в зеленом движении: экологией в школе № 52 занимаются не первый год.

«Мы принимали участие и выиграли в проекте "Heals Schools – ради здоровых и радостных школьников", который проводится у нас в государстве, и заняли второе место по Украине. Мы привезли приз – большую Stem-лабораторию», – пояснила директор школы № 52 Елена Баранюк.

А уже в следующем году школьники поедут в Польшу, чтобы стать участниками очередного экологического проекта.

Источник: ТК «Сигма»

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