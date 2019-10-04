Правила пересечения линии разграничения: Загранпаспорта для детей хотят отменить

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц направило письмо министру внутренних дел с инициативой отсрочить вступление в силу Постановления 815 относительно пересечения линий разграничения физическими лицами. Об этом сегодня, 4 октября, на своей странице в Facebook написала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда

«Сейчас в центре внимания нашей команды вопрос по Постановлению 815. Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами. У нас сложилась коллизия, когда понятная мотивация защиты прав ребенка обернулась существенными осложнениями для граждан Украины. Простым языком, с 29 октября родители могут пересекать пункт пропуска с детьми при наличии ID карты, а дети, которые не достигли 14-ти лет обязаны иметь загранпаспорт. Сразу же скажу – я понимаю масштаб проблемы. Это грозит существенными осложнениями для семей – время, деньги, возможности. Оформление одного документа продолжается до 30 дней, стоит около 700 гривен. Впереди осенние каникулы. Уровень коллапса государственных сервисных центров в прифронтовой зоне можно будет только представить. В связи с этим я буду инициировать отсрочку введения в действие этой нормы, с одновременным упрощением механизма оформления документов для детей с временно оккупированных территорий», – написала она.

Также она отметила, что уже встречалась с председателем миграционной службы Максимом Соколюком и обсудила этот вопрос с Арсеном Аваковым

«Мы нашли понимание. Направляем официальное письмо министру внутренних дел с инициативой отсрочить вступление в силу этой нормы», – резюмировала Коляда.

Напомним, с 29 октября 2019 года согласно постановлению Кабмина № 815 изменятся правила пересечения линии разграничения на Донбассе для детей до 16 лет .

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения, который начнет действовать с 29 октября 2019 года. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

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