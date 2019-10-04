Северодонецк будут патрулировать наряды полиции со спецназовцами

Полицейские Луганщины заступили на службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в выходные дни. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба ГУНП в ЛУганской области.

Правоохранители в составе усиленных пеших и автопатрулей нести службу во всех городах и районах области.

Основными задачами патрулирование является профилактика и предупреждение правонарушений, раскрытие преступлений и обеспечение правопорядка.

При этом отмечается, что в Северодонецке к несению службы в нарядах заступили бойцы батальонов полиции особого назначения, сотрудники Главного управления Северодонецкого отдела полиции, приданные силы и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Инструктаж патрульных нарядов провел заместитель начальника ГУНП полковник полиции Юрий Слухаенко.

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