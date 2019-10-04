Трое пострадавших, двое из которых – дети: Полицейские ищут очевидцев ДТП в Мариуполе

Полиция Донецкой области ищет свидетелей ДТП, которое произошло в Мариуполе. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Уточняется, что ДТП произошло 20 сентября 2019 года около 17:00. На перекрестке улиц Олимпийская и Станиславская столкнулись автомобили «Mitsubishi Pajero» и «Daewoo Sens». В результате аварии водитель последнего и его пассажиры – дети 5 и 10 лет – получили телесные повреждения.

«Если Вы стали очевидцем ДТП, или имеете информацию об обстоятельствах аварии, просим обратиться по телефонам 067-116-90-20, 095-888-53-31 (следователь по ДТП Павел Мирошниченко)», – говорится в сообщении.

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