Преследование грабителей и освобождение заложников: В Мариуполе патрульные провели учения

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошла погоня в Приморском районе: патрульные преследовали злоумышленников, ограбивших ювелирный магазин и захватили заложника. Именно по такому сценарию прошли учения под названием «Сирена-Заложник-Гром» совместно с коллегами из Национальной полиции, сообщает Патрульная служба Донецкой области в Facebook,

«Утром в эфире патрульные услышали информацию о том, что в сторону Приморского бульвара движется автомобиль Daewoo, в котором могут находиться злоумышленники, которые накануне ограбили ювелирный магазин. Уже через несколько минут, инспекторы заметили указанное транспортное средство и начали его преследование. Возле здания судоремонтного завода злоумышленники захватили заложника и начали отстреливаться. После этого сели в автомобиль и продолжили убегать. Уже двумя экипажами патрульной полиции правоохранители преследовали злоумышленников, которые проехали к недострою по проспекту Нахимова. После этого бандиты оставили свое транспортное средство и вместе с заложником спрятались в недострое», – говорится в сообщении.

Наряды патрульной полиции заблокировали подъездные пути к месту нахождения преступников и сообщили об этом в оперативный штаб. В результате спецоперации никто не пострадал.

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